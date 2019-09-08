Голограмму Уитни Хьюстон отправят в тур по Британии

Воскресенье, 08 Сентябрь 2019 Мир Мир

Голограмму Уитни Хьюстон отправят в тур по Британии

Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон даст концерты в Великобритании в 2020 году.

Лазерное изображение певицы создавалось несколько лет, те же специалисты работали над голограммами музыканта Роя Орбисона и британской певицы Эми Уайнхаус, сообщает euromag.ru.

"Тур станет невероятным зрелищем. Мы старались сделать шоу максимально достоверным", - рассказал старший вице-президент по маркетингу компании Primary Wave Сет Фабер.

Ранее сообщалось, что голограмма обладательницы нескольких премий "Грэмми" будет исполнять такие хиты, как I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.

Одной из самых успешных певиц в истории музыки не стало 11 февраля 2012 года. Следствие установило, что причиной смерти стал несчастный случай.

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