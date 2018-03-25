Google купил новый офис за два миллиарда долларов

Воскресенье, 25 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Google купил новый офис за два миллиарда долларов

Google закрыла сделку по приобретению у инвестиционной компании Jamestown многофункционального комплекса Chelsea Market в центре Нью-Йорка.

Об этом говорится в пресс-релизе Jamestown, опубликованном на сайте Business Wire.

Объект общей площадью более 100 тысяч квадратных метров обошелся интернет-гиганту в 2,4 миллиарда долларов. В состав комплекса входит продуктовый рынок, который ежемесячно посещают порядка 500 тысяч человек. Ранее Google арендовал офисные площади в здании.

Как отмечается в сообщении, после перехода прав собственности на Chelsea Market к Google инвесткомпания продолжит управлять рынком и другими торговыми объектами, работающими на территории комплекса. Кроме того, Jamestown сохранит право на использование бренда Chelsea Market за пределами Нью-Йорка. В частности, она сможет развивать сеть продуктовых рынков под этой маркой в США и других странах.

Штаб-квартира российского подразделения Google расположена в бизнес-центре «Балчуг Плаза» рядом с Садовнической набережной, в непосредственной близости от Кремля.

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