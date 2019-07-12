Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника

Пятница, 12 Июль 2019 Мир Мир

Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника

Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.

В комментарии на сайте компания отметила, что аудиозаписи используются для анализа речи с целью улучшения распознавания языков.

Ранее бельгийский телеканал VRT NWS сообщил об утечке аудиозаписей пользователей, в их распоряжении оказались более тысячи записей. По данным канала, среди образцов были и конфиденциальные данные (адреса, звонки по работе, разговоры родителей с детьми). Журналисты смогли связаться с некоторыми пользователями с помощью личной информации из записей, и те подтвердили, что это их голос.

При этом часть записей была сделана по ошибке из-за случайной активации ассистента. Обычно запись производится только после того, когда голосовой помощник услышал фразу «Ok, Google». Компания записывает команды пользователей смартфонов с Google Assistant и умной колонки Google Home.

Google подтвердила, что делится отрывками записей между пользователями и сервисом с экспертами по языкам в разных частях света. В компании подчеркнули, что на анализ направляется не более 0,2 процента всех команд пользователей. Также в Google заверили, что сотрудникам запрещено расшифровывать разговоры на фоне команд и другие посторонние звуки.

Компания также подтвердила факт утечки. В комментарии говорится, что ее допустил один из специалистов по языку. «Проводится расследование, мы примем меры. Мы проводим полное изучение наших процедур безопасности для невозможности повторения подобного», — заверили в Google.

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