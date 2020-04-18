Google собрал виртуальные маршруты по разным странам

Проект доступен с компьютера и в виде приложения для Google Play и App Store.

Например, выбрав виртуальное путешествие по Италии, вы узнаете о самых известных достопримечательностях, увидите природные ландшафты и сокровища культурного наследия. Для виртуальных туристов открыты Рим, Турин, Милан, Болонья и многие другие города, пишет euromag.ru.

Недавно в Arts&Culture появилась новая функция: приложение трансформирует ваше фото в стиле известных произведений искусства.