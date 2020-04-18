Google собрал виртуальные маршруты по разным странам

Суббота, 18 Апрель 2020 Мир Мир

Google собрал виртуальные маршруты по разным странам

На странице Arts&Culture можно увидеть произведения искусства из ведущих музеев мира в хорошем разрешении и отправиться в виртуальное путешествие по разным городам мира.

Проект доступен с компьютера и в виде приложения для Google Play и App Store.

Например, выбрав виртуальное путешествие по Италии, вы узнаете о самых известных достопримечательностях, увидите природные ландшафты и сокровища культурного наследия. Для виртуальных туристов открыты Рим, Турин, Милан, Болонья и многие другие города, пишет euromag.ru.

Недавно в Arts&Culture появилась новая функция: приложение трансформирует ваше фото в стиле известных произведений искусства.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)