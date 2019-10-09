Город Тбилиси объявлен Всемирной столицей книги 2021 года

Среда, 09 Октябрь 2019 Мир Мир

Город Тбилиси объявлен Всемирной столицей книги 2021 года

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле объявила город Тбилиси (Грузия) Всемирной столицей книги 2021 года.

Под лозунгом «Итак, ваша следующая книга – это...?» программа сосредоточена на использовании современных технологий в качестве мощных инструментов для популяризации чтения среди молодежи.

Программа включает в себя несколько широкомасштабных мероприятий и устойчивых видов деятельности. Предусмотрено создание библиотек и детского книжного фестиваля, а также развитие современного цифрового проекта по превращению книг в увлекательные игры и восстановление первого в Грузии издательства.

Программа, специально разработанная для детей, молодежи и читателей, имеющих ограниченный доступ к книгам, будет посвящена инновациям. Основная цель города – популяризация чтения и повышение доступности книг для всех слоёв населения.

Титул Всемирной столицы книги перейдет к городу Тбилиси 23 апреля 2021 года, в день празднования Всемирного дня книги и авторского права.

Ежегодно город, названный Всемирной столицей книги, обязуется способствовать популяризации книг и чтения, и реализовывать программу соответствующих мероприятий в течение одного года. Город Тбилиси станет 21-ой по счету Всемирной столицей книги с 2001 года, вслед за городами Куала-Лумпур (2020 г.) и Шарджа (2019 г.). Ранее городами, носившими звание Всемирной столицы книги, были Мадрид (2001 г.), Александрия (2002 г.), Нью-Дели (2003 г.), Антверпен (2004 г.), Монреаль (2005 г.), Турин (2006 г.), Богота (2007 г.), Амстердам (2008 г.), Бейрут (2009 г.), Любляна (2010 г.), Буэнос-Айрес (2011 г.), Ереван (2012 г.), Бангкок (2013 г.), Порт-Харкорт (2014 г.), Инчхон (2015 г.), Вроцлав (2016 г.), Конакри (2017 г.) и Афины (2018 г.).

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