Город Тбилиси объявлен Всемирной столицей книги 2021 года

Под лозунгом «Итак, ваша следующая книга – это...?» программа сосредоточена на использовании современных технологий в качестве мощных инструментов для популяризации чтения среди молодежи.

Программа включает в себя несколько широкомасштабных мероприятий и устойчивых видов деятельности. Предусмотрено создание библиотек и детского книжного фестиваля, а также развитие современного цифрового проекта по превращению книг в увлекательные игры и восстановление первого в Грузии издательства.

Программа, специально разработанная для детей, молодежи и читателей, имеющих ограниченный доступ к книгам, будет посвящена инновациям. Основная цель города – популяризация чтения и повышение доступности книг для всех слоёв населения.

Титул Всемирной столицы книги перейдет к городу Тбилиси 23 апреля 2021 года, в день празднования Всемирного дня книги и авторского права.

Ежегодно город, названный Всемирной столицей книги, обязуется способствовать популяризации книг и чтения, и реализовывать программу соответствующих мероприятий в течение одного года. Город Тбилиси станет 21-ой по счету Всемирной столицей книги с 2001 года, вслед за городами Куала-Лумпур (2020 г.) и Шарджа (2019 г.). Ранее городами, носившими звание Всемирной столицы книги, были Мадрид (2001 г.), Александрия (2002 г.), Нью-Дели (2003 г.), Антверпен (2004 г.), Монреаль (2005 г.), Турин (2006 г.), Богота (2007 г.), Амстердам (2008 г.), Бейрут (2009 г.), Любляна (2010 г.), Буэнос-Айрес (2011 г.), Ереван (2012 г.), Бангкок (2013 г.), Порт-Харкорт (2014 г.), Инчхон (2015 г.), Вроцлав (2016 г.), Конакри (2017 г.) и Афины (2018 г.).