Гости против убийства

Суббота, 10 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Гости против убийства

Британский гольф-клуб шокировал гостей жестоким отношением к гусям.

Руководство популярного лондонского гольф-клуба West Essex планирует массово отстреливать гусей, которые буквально атаковали поля и мешают играть гостям, однако клиенты возмутились жестокостью к птицам.

Члены клуба не поддержали политику владельцев West Essex и выразили подозрение, что птицы не будут убиты гуманно. «Я люблю спорт, но не хочу, чтобы ради этого убивали птиц», - сказал один из постоянных посетителей.

Представитель клуба Алан Керби в ответ сообщил, что канадские гуси и раньше прилетали на поля, однако в этом году их количество «ужасает». Владельцы West Essex Golf Club намерены проводить «агрессивную кампанию по ликвидации гусей», как говорится в официальном обращении к членам клуба. Наемные стрелки будут уничтожать несколько особей в день.

По закону уничтожение канадских гусей разрешается в случаях, если они наносят ущерб имуществу, однако делать это можно исключительно гуманными способами.

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