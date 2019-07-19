Гости Rocco Forte прокатятся на суперкарах по Германии

Пятница, 19 Июль 2019 Мир Мир

Гости Rocco Forte прокатятся на суперкарах по Германии

Немецкие отели из коллекции Rocco Forte Hotels предлагают этим летом прокатиться с ветерком на крутом суперкаре.

Немецкие отели из коллекции Rocco Forte Hotels в партнерстве с компанией по аренде автомобилей Elite Rent-a-Car предлагают этим летом прокатиться с ветерком на крутом суперкаре по знаменитым автобанам Германии с остановками в The Charles Hotel в Мюнхене, Villa Kennedy во Франкфурте и Hotel de Rome в Берлине.

Путешествие начнется в Мюнхене, в отеле The Charles Hotel. Гостям будет доступен выбор таких автомобилей, как Aston Martin DB11, Ferrari 488 Spider и McLaren 7205 Coupé. Водители получат карту с детальным маршрутом поездки и всеми запланированными остановками, первая из которых – музей Mercedes-Benz. Дальнейший путь пролегает через знаменитый винный регион, среди живописнейших виноградников, и ведет во Франкфурт. Путешественники посмотрят на средневековые замки, вековые аббатства, а также продегустируют лучшие вина в тавернах и на винодельнях. После полноценного отдыха в роскошном люксе Villa Kennedy автомобилисты продолжат своё путешествие в Берлин, по дороге заехав в сказочный дворец Сан-Суси, резиденцию Фридриха Великого. В столице Германии финальным аккордом путешествия станет экскурсия по главным достопримечательностям, таким как Бранденбургские ворота, Пергамский музей и Рейхстаг, пишет euromag.ru.

Пятидневный тур, разработанный совместно с Elite Rent-a-Car, доступен для бронирования целый год и включает проживание в отелях сети Rocco Forte Hotels по системе B&B (в стоимость включён завтрак и проживание), аренду автомобилей и страховку, маршрут и полную систему навигации.

Продолжительность тура и маршрут могут быть разработаны с учётом индивидуальных предпочтений гостей. Также доступен тур с личным водителем.

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