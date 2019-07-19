Гости Rocco Forte прокатятся на суперкарах по Германии

Немецкие отели из коллекции Rocco Forte Hotels в партнерстве с компанией по аренде автомобилей Elite Rent-a-Car предлагают этим летом прокатиться с ветерком на крутом суперкаре по знаменитым автобанам Германии с остановками в The Charles Hotel в Мюнхене, Villa Kennedy во Франкфурте и Hotel de Rome в Берлине.

Путешествие начнется в Мюнхене, в отеле The Charles Hotel. Гостям будет доступен выбор таких автомобилей, как Aston Martin DB11, Ferrari 488 Spider и McLaren 7205 Coupé. Водители получат карту с детальным маршрутом поездки и всеми запланированными остановками, первая из которых – музей Mercedes-Benz. Дальнейший путь пролегает через знаменитый винный регион, среди живописнейших виноградников, и ведет во Франкфурт. Путешественники посмотрят на средневековые замки, вековые аббатства, а также продегустируют лучшие вина в тавернах и на винодельнях. После полноценного отдыха в роскошном люксе Villa Kennedy автомобилисты продолжат своё путешествие в Берлин, по дороге заехав в сказочный дворец Сан-Суси, резиденцию Фридриха Великого. В столице Германии финальным аккордом путешествия станет экскурсия по главным достопримечательностям, таким как Бранденбургские ворота, Пергамский музей и Рейхстаг, пишет euromag.ru.

Пятидневный тур, разработанный совместно с Elite Rent-a-Car, доступен для бронирования целый год и включает проживание в отелях сети Rocco Forte Hotels по системе B&B (в стоимость включён завтрак и проживание), аренду автомобилей и страховку, маршрут и полную систему навигации.

Продолжительность тура и маршрут могут быть разработаны с учётом индивидуальных предпочтений гостей. Также доступен тур с личным водителем.