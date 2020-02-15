Граждане Швейцарии решили сажать в тюрьму за гомофобию

Об этом сообщает Reuters.

За норму, по которой работники общественных объектов и заведений сферы услуг не смогут отказывать клиентам из-за их ориентации, проголосовали почти две трети швейцарских избирателей — 63,1 процента. Лишь в трех из двадцати шести швейцарских кантонов большинство населения оказалось против такого закона.

В качестве меры наказания он предусматривает как штрафы, так и тюремное заключение сроком до трех лет.

В конце 2018 года парламент страны одобрил расширение существующего закона против дискриминации на лиц нетрадиционной ориентации — ранее он защищал только от расовой дискриминации. Противники расширения сочли, что оно нарушит принцип свободы слова, и собрали 50 тысяч подписей, необходимых для общегосударственного референдума.

Подобные законы действуют в большинстве стран Евросоюза — как объясняет Reuters, на фоне остальных стран население Швейцарии отличается консервативными взглядами.