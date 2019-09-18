Греция досрочно погасит долги

Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ", - написал он. По его словам, "этот шаг повышает доверие к стране, улучшает показатели устойчивости государственного долга и экономит ресурсы для греческого государства".

В свою очередь Министерство финансов Греции сообщило, что глава этого ведомства Христос Стайкурас подписал послания в Европейский стабилизационный механизм (ESM) и Еврогруппу с просьбой о досрочном погашении дорогой части кредита МВФ. Речь идет о 2,9 млрд евро, взятых со средней процентной ставкой в 5,13% из всего 8,8 млрд евро, полученных у МВФ, пишет euromag.ru.

Согласно пресс-релизу Минфина, данный шаг имеет особое значение для Греции и ее экономики, поскольку усиливает доверие к стране и гарантирует немедленную прибыль для греческого государства в размере около 70 млн евро. По словам ведомства, досрочно погашаются дорогостоящие кредиты (со ставкой от 4,91% до 5,13% годовых), в то время как затраты греческого государства на обслуживание займов с 10-летним сроком погашения сейчас в среднем составляют примерно 1,6%. Кроме того, благодаря досрочному погашению части долга улучшаются индексы устойчивости государственного долга и ожидается косвенное положительное влияние на кредитный рейтинг страны, отметили в Минфине.

О том, что Греция собирается досрочно погасить задолженность по наиболее дорогостоящей части кредита Международного валютного фонда, сообщил 8 сентября премьер-министр Греции на пресс-конференции в Салониках. Мицотакис тогда подчеркнул, что Греция заинтересована в том, чтобы ей вернули инвестиционный рейтинг, что позволит стране занимать по более низким процентным ставкам на финансовом рынке.

Досрочное погашение части долга МВФ было инициировано предыдущим правительством Алексиса Ципраса, но официальный запрос не был подан в связи с объявлением в июле парламентских выборов. МВФ положительно высказывался насчет досрочного погашения Грецией части своего долга. ESM, являющийся на данный момент главным кредитором Греции, а также Еврокомиссия тоже одобряли такое намерение. Однако в предвыборный период положительный отклик кредиторов был увязан с продвижением реформ и достижением бюджетных целей.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. В конце 2018 года внешний долг Греции составил 192,4% ВВП (357,25 млрд евро). В 2019 году прогнозируется снижение его на 12,8 процентных пункта до 179,6% ВВП (346,2 млрд евро).