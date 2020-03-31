Греция отменила Пасху

Вторник, 31 Март 2020 Мир Мир

Греция отменила Пасху

Власти Греции отменили богослужения на Пасху из-за коронавируса.

"Я считаю, что богослужения и божественные литургии все же следует совершать во время Страстной недели и в пасхальное воскресенье (19 апреля - ред.), пусть даже за закрытыми дверями. Потому что этот период является "сердцем" церковной жизни, и никто не может его оскорбить. Только те, кто не посещают церковь и не принимают святого Причастия, не могут понять эту потребность подавляющего большинства людей ", - сказал митрополит.

Он также выразил недоумение, почему светские власти решают за верующих, когда им праздновать Пасху, а когда нет, и когда надо или не надо совершать литургию.

Православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля. По традиции на Пасху в Греции жарят ягнят и все греки выезжают к родственникам в деревни, на природу на пикники или идут в таверны, пишет euromag.ru.

Карантинные меры в Греции – запрет на передвижение без необходимости, посещение парков, пикники – действуют до 6 апреля, однако власти заявляют, что будут принимать все необходимые меры до исчезновения угрозы распространения инфекции. В понедельник пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас заявил, что в связи с пандемией празднование Пасхи отменяется.

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