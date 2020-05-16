Греция потребует справку об отсутствии коронавируса при въезде в страну

Они опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России.

В первую очередь, путешественникам потребуется справка от отсутствии у них коронавируса. Она должна быть сделана не раньше, чем за 72 часа до поездки.

В каждой туристической зоне Греции будут оборудованы «карантинные отели», которые смогут принять туристов, заболевших коронавирусом, пишет euromag.ru.

От «шведского стола» в Греции планируют отказаться, может, за исключением небольших отелей. Страна планирует официально открыть туристический сезон 1 июля.