Греция потребует справку об отсутствии коронавируса при въезде в страну
Греция уведомила об условиях, при которых страна будет готова принять туристов из-за границы.
Они опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России.
В первую очередь, путешественникам потребуется справка от отсутствии у них коронавируса. Она должна быть сделана не раньше, чем за 72 часа до поездки.
В каждой туристической зоне Греции будут оборудованы «карантинные отели», которые смогут принять туристов, заболевших коронавирусом, пишет euromag.ru.
От «шведского стола» в Греции планируют отказаться, может, за исключением небольших отелей. Страна планирует официально открыть туристический сезон 1 июля.