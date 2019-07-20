Греция повысит налог на алкоголь

Суббота, 20 Июль 2019 Мир Мир

Греция повысит налог на алкоголь

Снижение акцизного налога на два традиционных греческих напитка – ципуро и цикудью привело к нарушению закона ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно постановлению европейского суда, низкий налог косвенно защищает эти напитки от конкуренции с импортными аналогами.

Ципуро – греческий фруктовый дистиллят.  Это название контролируется по происхождению: может называться только алкогольный напиток, изготовленный в Македонии, Эпире, Фессалии и на Крите. Цикудья – еще один традиционный спиртной напиток, который делают на Крите, пишет euromag.ru.

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