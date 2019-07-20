Греция повысит налог на алкоголь

Об этом сообщает Reuters.

Согласно постановлению европейского суда, низкий налог косвенно защищает эти напитки от конкуренции с импортными аналогами.

Ципуро – греческий фруктовый дистиллят. Это название контролируется по происхождению: может называться только алкогольный напиток, изготовленный в Македонии, Эпире, Фессалии и на Крите. Цикудья – еще один традиционный спиртной напиток, который делают на Крите, пишет euromag.ru.