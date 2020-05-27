Греция возобновила паромное сообщение со всеми островами

В конце марта движение паромов ограничили на фоне мер по борьбе с коронавирусом.

На борту пассажирам измеряют температуру, а также размещают их с соблюдением социальной дистанции.

В частности, возобновлено отправление паромов на Лесбос, Родос, Корфу. Запрет на паромы на Крит был снят еще на прошлой неделе.

Между тем, отмечается, что паромное сообщение между Грецией и Италией по-прежнему отменено. Ожидается, что суда начнут курсировать с июня, пишет euromag.ru.

В Греции зафиксирован один из самых низких уровней распространения коронавируса среди средиземноморских стран. Греческое правительство ожидает начала туристического сезона 15 июня.