Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги
Грета Тунберг опубликовала пост в Twitter, где пожаловалась на Deutsche Bahn.
Активистка написала, что едет через Германию «в переполненных поездах» и выложила фото, где она сидит на полу среди чемоданов.
Сначала немецкий железнодорожный оператор извинился перед Гретой, но потом удалил сообщение и опубликовал другой пост:
«Было бы еще лучше, если бы ты упомянула, как дружелюбно и компетентно тебя на твоем месте сопровождали наши сотрудники вагона первого класса».
Действительно, часть маршрута Тунберг ехала в первом классе, однако поездка прерывалась из-за проблем с расписанием, сообщает ТАСС.