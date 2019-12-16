Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги

Активистка написала, что едет через Германию «в переполненных поездах» и выложила фото, где она сидит на полу среди чемоданов.

Сначала немецкий железнодорожный оператор извинился перед Гретой, но потом удалил сообщение и опубликовал другой пост:

«Было бы еще лучше, если бы ты упомянула, как дружелюбно и компетентно тебя на твоем месте сопровождали наши сотрудники вагона первого класса».

Действительно, часть маршрута Тунберг ехала в первом классе, однако поездка прерывалась из-за проблем с расписанием, сообщает ТАСС.