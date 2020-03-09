Грета Тунберг раскрыла желания женщин на 8 марта

По словам Тунберг, между мужчинами и женщинами в современном обществе все еще существует неравенство. Однако без гендерного равенства невозможна климатическая справедливость, отметила активистка.

«Запомните: мы, женщины, хотим сегодня — и каждый день — равенства, а не поздравлений и праздников», — заключила она.

Грета Тунберг получила известность после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Девочка требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре 2019 года она выступила на саммите по климату в ООН, обвинив в своей речи политиков в краже детства у ее поколения.