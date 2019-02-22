Группа Queen выступит на церемонии вручения премии «Оскар»

Пятница, 22 Февраль 2019 Мир Мир

Группа Queen выступит на церемонии вручения премии «Оскар»

Уже в это воскресенье в США назовут лауреатов премии «Оскар».

Церемония обещает стать едва ли не самой скандальной в истории. Из-за рекордно низких рейтингов трансляцию решили сократить до трех часов. И даже планировали вручать некоторые статуэтки прямо во время перерывов на рекламу. Но в киноакадемии еще не потеряли надежду вернуть прежнюю популярность. А сделать это они планируют с помощью группы Queen.

Сыграют легендарные рокеры вместе с Адамом Ламбертом. У них уже есть опыт совместной работы, пишет ntv.ru.

На сцене Dolby Theatre все они окажутся не случайно. За победу в пяти номинациях будет бороться как раз фильм «Богемская рапсодия» — о творческом пути группы и ее солиста Фредди Меркьюри. Эта картина уже стала самой кассовой биографической лентой в истории Голливуда. В мировом прокате она собрала 854 миллиона долларов.

Любопытно, что фильм при этом не представлен в номинации «Лучший саундтрек». Что, в общем-то, ожидаемо. Современным музыкантам было бы довольно сложно соревноваться с шедеврами гениальных Queen.

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