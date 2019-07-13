Грузия изменила правила получения ВНЖ

Если раньше для получения вида на жительство иностранцу необходимо было инвестировать в экономику USD 100 000, то с июля эта сумма будет составлять USD 300 000. Срок действия ВНЖ – 5 лет, в течение которых необходимо сохранять инвестиции. Инвестировать можно в бизнес или недвижимость.

С 5 июля начал действовать новый тип ВНЖ, который подразумевает получение разрешения на проживание без срока действия. Такой ВНЖ могут получить инвесторы, которые уже вложили средства в грузинскую экономику, и их годовой оборот от предпринимательской деятельности в первый год составил не менее USD 50 000, во второй год – не менее USD 100 000, а в третий, четвертый и пятый – не менее USD 120 000, пишет euromag.ru.