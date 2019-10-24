Грузовик с 39 трупами обнаружили в Британии

Четверг, 24 Октябрь 2019 Мир Мир

Грузовик с 39 трупами обнаружили в Британии

Полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне британского города Грейс в графстве Эссекс.

Об этом сообщила в среду полиция графства.

"Нам поступил вызов от службы скорой помощи после обнаружения прицепа с людьми внутри <...> Экстренные службы констатировали смерть 39 человек. По предварительным данным, среди погибших 38 взрослых и один подросток. 25-летний мужчина из Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве", - говорится в сообщении.

По сведениям правоохранителей, грузовик, предположительно, прибыл в страну из Болгарии 19 октября. Задержанный - водитель грузовика, пишет euromag.ru.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он «потрясен».

Министр внутренних дел Прити Патель написала в твиттере этим утром: «Шокирована и опечалена этим совершенно трагическим инцидентом в Грейсе. Полиция Эссекса арестовала человека, и мы должны предоставить им время для проведения расследований».

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