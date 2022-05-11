Гутерриш призвал вернуть российские продукты на мировые рынки

Среда, 11 Май 2022 Мир Мир

Гутерриш призвал вернуть российские продукты на мировые рынки

Генсек ООН Гутерриш призвал вернуть на мировые рынки продукты из России и Украины

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России на мировые рынки, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика на Совете Безопасности ООН.

Генсек рассказал о необходимости реинтеграции товаров из этих стран в мировые рынки, несмотря на кризис на Украине. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности».

Гутерриш призвал наладить сельскохозяйственное производство на Украине и поставки продуктов питания и удобрений из России и Белоруссии. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — подчеркнул он.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)