Гутерриш призвал вернуть российские продукты на мировые рынки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России на мировые рынки, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика на Совете Безопасности ООН.

Генсек рассказал о необходимости реинтеграции товаров из этих стран в мировые рынки, несмотря на кризис на Украине. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности».

Гутерриш призвал наладить сельскохозяйственное производство на Украине и поставки продуктов питания и удобрений из России и Белоруссии. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — подчеркнул он.