Хакеры атаковали владельцев Xiaomi

Понедельник, 27 Апрель 2020 Мир Мир

Хакеры атаковали владельцев Xiaomi

Владельцев смартфонов Xiaomi призвали быть осторожными при обновлении версии программного обеспечения устройства.

Как сообщает GizmoChina, в сети заметили появление множества ложных предложений от хакеров, стремящихся обмануть людей.

Отмечается, что злоумышленники придумали новый способ, с помощью которого пользователей атакуют. Им предлагают якобы стать тестерами, но в итоге они устанавливают вредоносное ПО. В объявлениях утверждается, что речь идет о бета-версии разрабатываемой Xiaomi операционной системы MIUI под номером 12.

В китайской компании уже обратили внимание на подобный обман хакеров и призвали пользователей не верить в эти публикации, а также не устанавливать сторонние версии ПО. Представитель Xiaomi подчеркнул, что все заявления и загрузки будут проводиться только через официальные аккаунты и ресурсы. Компания известна тем, что регулярно проводит закрытые и открытые бета-тестирования, а затем в свободном доступе появляется стабильная версия обновления.

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