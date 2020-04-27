Хакеры атаковали владельцев Xiaomi

Как сообщает GizmoChina, в сети заметили появление множества ложных предложений от хакеров, стремящихся обмануть людей.

Отмечается, что злоумышленники придумали новый способ, с помощью которого пользователей атакуют. Им предлагают якобы стать тестерами, но в итоге они устанавливают вредоносное ПО. В объявлениях утверждается, что речь идет о бета-версии разрабатываемой Xiaomi операционной системы MIUI под номером 12.

В китайской компании уже обратили внимание на подобный обман хакеров и призвали пользователей не верить в эти публикации, а также не устанавливать сторонние версии ПО. Представитель Xiaomi подчеркнул, что все заявления и загрузки будут проводиться только через официальные аккаунты и ресурсы. Компания известна тем, что регулярно проводит закрытые и открытые бета-тестирования, а затем в свободном доступе появляется стабильная версия обновления.