Harley-Davidson притормозил производство электробайков

Среда, 16 Октябрь 2019 Мир Мир

Harley-Davidson притормозил производство электробайков

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил производство первой в истории компании электрической модели LiveWire, в дилерские центры они также не будут поставляться.

Приостановка производства связана с выявленными неполадками. Речь идет о дефектах в работе зарядки аккумуляторов мотоцикла в домашних условиях. С чем именно это связано, в компании не уточнили. Тем, кто уже купил такие мотоциклы, рекомендовали подзаряжать их в дилерских центрах.

Harley-Davidson делает ставку на электромотоциклы, чтобы привлечь новых покупателей. Для предзаказа LiveWire доступен с начала года, его цена — 29,8 тысячи долларов. Как писало Reuters, такая цена может отпугнуть клиентов, поскольку она сопоставима со стоимостью Tesla Model 3.

По итогам первого квартала 2019 года глобальные продажи компании снизились на 3,8 процента, а в США — на 4,2 процента. На фоне общего падения Harley-Davidson решил переориентироваться на другие рынки.

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