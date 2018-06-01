Хирург тайно вырезал британке орган

Пятница, 01 Июнь 2018 Мир Мир

Хирург тайно вырезал британке орган

Жительница Великобритании совершила самоубийство после того, как хирург без ее разрешения и медицинской необходимости вырезал ей яичники.

Люсинда Мэтуен-Кэмпбелл отправилась на операцию по лечению кишечного расстройства в сентябре 2016 года. Хирург Энтони Диксон (Anthony Dixon), получивший международную известность благодаря использованию сетчатых имплантатов для лечения заболеваний кишечника, убедил ее в необходимости установки имплантата во влагалище. Однако во время операции врач вырезал яичники женщины без ее согласия.

«Он сказал, что думал, что делает мне только лучше: "Я полагал, знаете ли, что женщине в вашем возрасте уже не нужны яичники, к тому же они мне мешались"», - рассказывала журналистам 58-летняя Мэтуен-Кэмпбелл после операции.

Со временем боль не утихала, а только увеличивалась, поэтому во вторник, 29 мая, женщина решила расстаться с жизнью. Ее тело обнаружил ее бывший сожитель на чердаке. До этого она позвонила ему и сказала, что не видит иного способа избавиться от боли. Коронер подтвердил факт суицида и отметил, что «неудачная операция усилила ее боль и повлияла на психическое здоровье».

Национальная служба здравоохранения Англии расследует дело Диксона, ему временно запрещено проводить подобные операции на кишечнике.

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