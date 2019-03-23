Хирург впервые провел операцию на мозге по телефону

Об этом пишет информационный портал China Global Television Network.

В субботу, 16 марта, в китайском городе Санья Линг Жипей подключился к экранам, установленным в операционной палате больного. Благодаря специальным устройствам он установил в мозг неназванного пациента имплантат для глубокой стимуляции органа — чип, используемый для определения состояния пациента с болезнью Паркинсона.

Операция длилась около трех часов. Линг Жипей управлял процессами «в режиме реального времени», используя интернет на мобильном телефоне. «Сеть 5G позволила избежать зависаний изображения или задержки от дистанционного управления, проявляющейся при работе с 4G», — заявил хирург.

После операции пациент быстро пришел в себя и сообщил хирургу, что чувствует себя хорошо.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее неврологическое заболевание, вызванное разрушением и гибелью нейронов. Чип, вживленный в орган пациента, позволяет контролировать и подавлять негативные симптомы болезни.