H&M будет продавать винтажную одежду

Четверг, 11 Апрель 2019 Мир Мир

H&M будет продавать винтажную одежду

Компания H&M объявила о запуске пилотного проекта по продаже винтажной одежды и подержанных товаров.

Тестировать эту идею будут в Швеции, а затем планируется расширить проект на другие страны.

Вещи будут продаваться онлайн на сайтах H&M и Other Stories, пишет euromag.ru.

«Мы рассматриваем это как развивающуюся часть индустрии. Это предоставит большие возможности потребителям и уменьшит негативное влияние на окружающую среду, потому что продлит жизнь старым вещам», —рассказала глава по устойчивому развитию бренда Анна Гедда.

Пилотный проект запускается в сотрудничестве со шведским секонд-хендом Sellpy. Сообщается, что H&M разработает систему, с помощью которой можно будет отследить цепочку поставок вещи — на какой фабрике ее сделали и из какой ткани.

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