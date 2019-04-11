H&M будет продавать винтажную одежду

Тестировать эту идею будут в Швеции, а затем планируется расширить проект на другие страны.

Вещи будут продаваться онлайн на сайтах H&M и Other Stories, пишет euromag.ru.

«Мы рассматриваем это как развивающуюся часть индустрии. Это предоставит большие возможности потребителям и уменьшит негативное влияние на окружающую среду, потому что продлит жизнь старым вещам», —рассказала глава по устойчивому развитию бренда Анна Гедда.

Пилотный проект запускается в сотрудничестве со шведским секонд-хендом Sellpy. Сообщается, что H&M разработает систему, с помощью которой можно будет отследить цепочку поставок вещи — на какой фабрике ее сделали и из какой ткани.