Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи

Воскресенье, 22 Март 2020 Мир Мир

Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи

Жительница пригорода австралийского города Мельбурн, штат Виктория, спасла трех своих собак от заползшей во двор смертоносной змеи.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 9 марта, женщина по имени Дебби обратила внимание, что ее собаки — Монти, Карма и Майло — собрались у забора и что-то нюхают. Она подошла поближе и обнаружила, что во двор заползла тигровая змея.

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как Карма укусила рептилию и бросила ее на землю. Хозяйка встала между питомцами и змеей, чтобы никто из них ни на кого не напал. В итоге рептилия уползла обратно под забор, и никто не пострадал.

Тигровые змеи обычно стараются уклониться от конфликта, но нападают, если их спровоцировать. Их яд очень сильный, вероятность погибнуть после укуса велика.

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