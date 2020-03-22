Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 9 марта, женщина по имени Дебби обратила внимание, что ее собаки — Монти, Карма и Майло — собрались у забора и что-то нюхают. Она подошла поближе и обнаружила, что во двор заползла тигровая змея.

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как Карма укусила рептилию и бросила ее на землю. Хозяйка встала между питомцами и змеей, чтобы никто из них ни на кого не напал. В итоге рептилия уползла обратно под забор, и никто не пострадал.

Тигровые змеи обычно стараются уклониться от конфликта, но нападают, если их спровоцировать. Их яд очень сильный, вероятность погибнуть после укуса велика.