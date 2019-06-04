Храбрые собаки вытащили ребенка из пасти пумы

Вторник, 04 Июнь 2019 Мир Мир

Храбрые собаки вытащили ребенка из пасти пумы

В американском городе Ливенуорт, штат Вашингтон, ребенок выжил после нападения пумы.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 1 июня, в парке Энчантмент (штат Нью-Мексико, Валенсия-Каунти). По словам очевидцев, хищник появился из кустов и напал на четырехлетнего мальчика, гулявшего с семьей. С ними было несколько собак, которым удалось отпугнуть пуму и спасти ребенка. В результате он отделался несколькими царапинами, его здоровью ничто не угрожает.

Сотрудник Вашингтонского департамента рыбы и дикой природы Майкл Джуэлл (Michael Jewel) рассказал, что в настоящее время власти разбираются в обстоятельствах произошедшего. Он отметил, что, скорее всего, животное таким образом пыталось защитить свои запасы еды.

В субботу вечером полицейские выследили пуму и поймали ее. Животное проверили на различные заболевания и ничего не выявили. Чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем, пуму пришлось усыпить.

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