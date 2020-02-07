Huawei и Xiaomi объединятся для борьбы с Google Play

Пятница, 07 Февраль 2020 Мир Мир

Huawei и Xiaomi объединятся для борьбы с Google Play

Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo намерены запустить платформу для загрузки приложений на свои устройства.

Онлайн-репозиторий будет развернут в тестовом режиме в трех странах, включая Россию, передает Reuters.

Источникам агентства стало известно, что Huawei, Xiaomi и другие компании объединятся для борьбы с Google Play в рамках Global Developer Service Alliance (GDSA). Альянс подразумевает поддержку разработчиков за пределами Китая и одновременный выпуск приложений для всех смартфонов вошедших в альянс производителей.

Запуск пилотной программы изначально был запланирован на март, однако планам GDSA может помешать эпидемия коронавируса, сообщает агентство. В первую очередь платформа будет распространена на девять регионов, включая Россию, Индию, Индонезию.

Согласно описанию, проект GDSA призван упростить загрузку контента на устройства пользователей Android. По аналогии с Google Play платформа будет разделена на категории для разработчиков игр, утилит, поставщиков музыки и видеоконтента.

Представители компаний-участников альянса отказались комментировать Reuters информацию о запуске платформы. Компания Google также не предоставила комментариев. По данным аналитического агентства IDC, по состоянию на четвертый квартал 2019 года на Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo приходится доля в 40,1 процента мировых поставок смартфонов. Агентство уточняет, что глобальной экспансии Huawei мешают американские санкции и запрет на использование сервисов Google.

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