Huawei обойдет санкции США

Новый аппарат получит предустановленные сервисы Google, сообщает издание SlashGear.

Новое устройство китайской компании окажется обновленной версией смартфона Huawei P Smart 2019. При этом девайс сохранит название оригинального гаджета, не считая постфикса «2020», демонстрирующего год выпуска телефона. Издание считает, что юридически компании выпустит в продажу старый аппарат, который вышел на рынок до внесения Huawei в санкционный список США. Это позволит корпорации снова обойти запреты на использование ПО американских компаний.

Журналисты подчеркнули, что Huawei P Smart 2020 получит магазин приложений Google Play и сервисы американской корпорации. Однако так как смартфон был сертифицирован для работы с Android 9 Pie, обновить его до актуальной Android 10 не получится. В основном обе модели останутся идентичными — P Smart 2020 получит 6,21-дюймовый экран, чип Kirin 710F, тройную камеру, аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов. Устройство будет стоить до 220 евро.

Ранее Huawei уже выпускала один смартфон дважды, чтобы обойти запрет на использование сервисов Google. В апреле 2019 года и в январе 2020-го компания представляла на глобальном рынке аппарат P30 Lite, работающий на Android 9.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американские компании не имеют права вести бизнес с китайской корпорацией, однако им разрешено поддерживать продукты Huawei, выпущенные до ее внесения в санкционный список.