Huawei выпустит смартфон с тремя селфи-камерами

Об этом в своем Twitter сообщил известный сетевой информатор Мукул Шарма.

Шарма опубликовал в своем аккаунте промопостер с новым устройством линейки P40. На нем схематично изображен девайс Huawei с тремя селфи-камерами. Судя по постеру, фронтальные камеры встроены непосредственно в матрицу смартфона и расположены в левом верхнем углу экрана.

Согласно описанию, в новую линейку смартфонов войдут аппараты Huawei P40 и P40 Pro. Инсайдер не уточняет, получат ли набор из трех камер оба девайса или только один. Судя по изображению, презентация девайсов серии Huawei P40 состоится 26 марта.

По информации источников GSMArena, следующие флагманы Huawei будут иметь OLED-дисплей, процессор Kirin 990 с поддержкой 5G и тройную камеру. Старшая модель серии — P40 Pro — выйдет с основной камерой, которая получит сенсоры разрешением 52, 40 и 8 мегапикселей.

Из соображений безопасности по причине распространения смертельного вируса презентация новой линейки флагманов пройдет в режиме онлайн. Журналисты полагают, что девайсы линейки P40 также выйдут с предустановленным магазином AppGallery и фирменными приложениями Huawei, которые заменят Google Play и сервисы Google.