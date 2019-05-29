Huawei захотела засудить США

Среда, 29 Май 2019 Мир Мир

Huawei захотела засудить США

Компания Huawei подала иск в США с требованием исключить ее из черного списка и снять запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Руководство китайского производителя смартфонов заявило, что запрет является «лишением общественных прав» и его цель — «вытеснить Huawei с рынка США». Компания подчеркнула, что подобные действия запрещены Конституцией Соединенных Штатов.

В заявлении говорится, что Huawei будет ожидать от американской стороны признания запрета неконституционным, а также вынесения постановления о прекращении его исполнения.

Huawei была включена в черный список компаний, которым запрещено сотрудничество с резидентами США без специальной лицензии от властей. Это стало следствием указа о введении национального чрезвычайного положения из-за угроз информационным технологиям, подписанного президентом Дональдом Трампом. Правительство США до этого неоднократно обвиняло Huawei в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Первыми о прекращении сотрудничества с Huawei объявили Google и американские производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom. На новых устройствах китайской компании не будет их программного обеспечения и компонентов. Вместе с тем сразу несколько европейских компаний заявили о поддержке Huawei, поскольку они не имеют прямой связи с США и не обязаны подчиняться их регулирующим органам.

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