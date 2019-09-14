Художник посадил лес на стадионе в Австрии

Суббота, 14 Сентябрь 2019 Мир Мир

Художник посадил лес на стадионе в Австрии

Художник Клаус Литтманн превратил стадион в Клагенфурте в крупнейшую публичную арт-инсталляцию Австрии.

Источником вдохновения для него послужил карандашный рисунок «Бесконечное влечение к природе» Макса Пейнтнера, где лес изображён как выставочный объект. Идея рисунка заключалась в том, чтобы напомнить о хрупкости природы в её естественном состоянии, пишет euromag.ru.

Литтман тоже рассматривает свой проект как предупреждение о том, «что природа, которую мы так часто воспринимаем как должное, когда-нибудь может быть найдена только в специально отведённых для этого местах, как это уже происходит с животными в зоопарках».

На футбольном стадионе Вёртерзе-Штадион художник претворил рисунок в жизнь. У его проекта было несколько спонсоров, каждый из которых внёс по пять тысяч евро — в качестве благодарности они получат уникальные принты, подписанные и Литтманном, и Пейнтнером.

Всего на стадионе размещено 300 живых деревьев, образующих характерный для Центральной Европы смешанный лес. В его формировании художнику помогал ландшафтный архитектор Энцо Энеа (Enzo Enea). После окончания проекта все деревья высадят неподалёку от стадиона.

Инсталляция открыта для посетителей до 27 октября, и всё это время местный футбольный клуб «Аустрия Клагенфурт» будет тренироваться на соседнем стадионе. Вход на стадион бесплатный.

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