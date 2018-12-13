Художники построят в Швеции ледяной отель

В этом году в Швецию приглашены 33 художника из 13 стран — от Мексики до Новой Зеландии. Они создадут 15 номеров из снега и льда, ледяной зал для торжеств и свадебных церемоний и колонный зал. Для строительства отеля используют 35 000 кубометров льда и снега из реки Турне. 29-й ледяной отель растает весной, а осенью будущего года начнется работа над новым, пишет euromag.ru.

В 2016 ICEHOTEL представил круглогодичный проект ICEHOTEL 365 – отель изо льда, в котором минусовая температура в летние месяцы поддерживается с помощью специально разработанной системы охлаждения на солнечных батареях.

В номерах отеля поддерживается постоянная температура на уровне около -5 С. Обычно гости проводят одну ночь в ледяном номере, а затем переезжают в теплую часть. На территории отеля находятся ледяная церковь, ледяной бар ICEBAR, студия для занятий скульптурой и колонный зал, а также несколько теплых ресторанов.

В этом году журнал Time включил ICEHOTEL в список 100 лучших мест в мире 2018 World’s Greatest Places.