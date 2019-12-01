Hyatt откроет первый отель в Чехии

Филиал гостиничной корпорации Hyatt заключил договор об управлении с АО UBM Development по поводу первого отеля сети в Чешской Республике – Andaz Prague. Отель будет открыт в рамках проекта реновации Sugar Palace, который в настоящее время разрабатывает девелоперская компания. Andaz Prague будет расположен на Сеноважной площади, всего в нескольких минутах ходьбы от всемирно известного Старого города Праги, и откроет двери в 2022 году.

Andaz Prague станет одним из первых современных отелей премиального сегмента в столице Чехии.

Andaz Prague «разместится» в здании Sugar Palace – неоклассической постройке 1916 года в шаговой доступности от ключевых достопримечательностей – и будет отличаться уникальным архитектурным дизайном, отражающим богатую историю и наследие города. К услугам гостей будут представлены 175 номеров, современный ресторан, конференц-пространство общей площадью приблизительно 450 кв.м., фитнес- и спа-центр.

«За последние десятилетия Прага стала особенно популярным туристическим направлением, – комментирует Такуя Аояма, вице-президент по развитию Hyatt в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. – Город Вольфганга Амадея Моцарта, Альфонса Мухи и Богумила Грабала и по сей день вдохновляет людей на путешествия. С появлением Andaz Prague, отели Hyatt будут представлены уже в трех имперских городах Европы: Вене, Будапеште и Праге – и открытие в последнем позволит нам соответствовать растущему из года в год спросу на гостиничные услуги премиум сегмента».

В последние годы среди путешествующих в Европу все больше растет спрос на уникальные впечатления и персонализированное обслуживание, поэтому в 2019 году под брендом Andaz здесь открылось 2 отеля: Andaz Munich Schwabinger Tor и Andaz Vienna Am Belvedere, которые присоединились к Andaz London Liverpool Street и Andaz Amsterdam Prinsengracht, а в 2022 году портфолио пополнит Andaz Prague.