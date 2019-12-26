Hyatt откроет первый отель в Финляндии

Филиал гостиничной корпорации Hyatt заключил договор об управлении с АО Primehotels по поводу первого отеля сети в Финляндии – Grand Hansa Hotel. Отель на 224 номера откроется в 2022 году и станет первым представителем The Unbound Collection by Hyatt в Скандинавии.

Исторический фасад Grand Hansa Hotel будет украшен элементами, напоминающими о финском фольклоре и мифологии, и станет отражением наследия страны. Бренд The Unbound Collection by Hyatt, объединяющий уникальные отели с богатой историей, всегда стремится предложить своим гостям незабываемые впечатления, которыми хочется поделиться с друзьями и близкими, и Хельсинки с его яркой атмосферой – идеальное место для расширения коллекции. В историческом здании Grand Hansa Hotel запланирована масштабная реновация и строительство нового входа. На первом этаже отеля предусмотрены места для отдыха с едой и напитками, а также просторные залы для проведения конференций и встреч, пишет euromag.ru.

Ожидается, что Grand Hansa Hotel будет пользоваться спросом как у деловых путешественников, так и у туристов, количество которых в Хельсинки по прогнозам приблизится к 30 миллионам в 2030 году. Проживая в отеле, расположенном напротив Центрального железнодорожного вокзала и в получасе от отмеченного наградами Аэропорта Хельсинки, деловые путешественники всегда будут в непосредственной близости от ключевых предприятий и государственных учреждений, в том числе центрального кампуса Хельсинского университета; а гости, желающие отдохнуть и развлечься, смогут посетить магазины и достопримечательности, например, Рыночную площадь или Финский национальный театр, которые расположены всего в 5 минутах ходьбы от отеля.