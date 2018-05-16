Идею Дурова украли

В иске, поданном 11 мая, говорится, что Lantah LLC нарушила право Telegram на торговый знак Gram, работает недобросовестно и стремится извлечь выгоду, пользуясь чужим брендом.

Глава Lantah LLC Дэниел Джеффри отвергает обвинения и настаивает на том, что компания использовала товарный знак Gram прежде, чем он узнал о намерениях Telegram создать схожий продукт.

CCN отмечает, что Lantah LLC подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале и уже после того, как началась частная предварительная презентация блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.