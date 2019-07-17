«Игра престолов» побила еще один рекорд

Среда, 17 Июль 2019 Мир Мир

«Игра престолов» побила еще один рекорд

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».

Об этом сообщается на сайте Академии телевизионных наук и искусств.

Шоу получило 32 номинации, включая категории «Лучшая драма» и десять актерских номинаций. Предыдущий рекорд в течение 25 лет удерживал сериал «Полиция Нью-Йорка», в 1994 году получивший 27 номинаций.

«Игра престолов», в частности, поборется за звание «Лучшей драмы», а также за статуэтки в категориях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшие костюмы», «Лучшая операторская работа», «Лучший подбор актеров». Кит Харингтон и Эмилия Кларк номинированы на звание «Лучших ведущих актеров», а Николай Костер-Вальдау, Питер Динклейдж, Алфи Аллен, Лина Хиди, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Гвендолин Кристи — на звание «Лучший актер второго плана».

Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс получили номинации в категориях «Лучшие режиссеры» и «Лучшие сценаристы». Победителей объявят 22 сентября в Лос-Анджелесе.

«Игра престолов» уже четвертый раз лидирует по числу категорий премии «Эмми» среди конкурентов. В 2014 году сериал был представлен в 19 номинациях, в 2015-м — в 24, в 2016-м — в 23, а в 2018 году шоу получило 22 номинации.

В мае заключительную серию последнего, восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 19,3 миллиона раз. Это рекордное число просмотров для телеканала HBO.

В сентябре 2017-го сообщалось, что седьмой сезон сериала «Игра престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз.

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