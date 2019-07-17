«Игра престолов» побила еще один рекорд

Об этом сообщается на сайте Академии телевизионных наук и искусств.

Шоу получило 32 номинации, включая категории «Лучшая драма» и десять актерских номинаций. Предыдущий рекорд в течение 25 лет удерживал сериал «Полиция Нью-Йорка», в 1994 году получивший 27 номинаций.

«Игра престолов», в частности, поборется за звание «Лучшей драмы», а также за статуэтки в категориях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшие костюмы», «Лучшая операторская работа», «Лучший подбор актеров». Кит Харингтон и Эмилия Кларк номинированы на звание «Лучших ведущих актеров», а Николай Костер-Вальдау, Питер Динклейдж, Алфи Аллен, Лина Хиди, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Гвендолин Кристи — на звание «Лучший актер второго плана».

Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс получили номинации в категориях «Лучшие режиссеры» и «Лучшие сценаристы». Победителей объявят 22 сентября в Лос-Анджелесе.

«Игра престолов» уже четвертый раз лидирует по числу категорий премии «Эмми» среди конкурентов. В 2014 году сериал был представлен в 19 номинациях, в 2015-м — в 24, в 2016-м — в 23, а в 2018 году шоу получило 22 номинации.

В мае заключительную серию последнего, восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 19,3 миллиона раз. Это рекордное число просмотров для телеканала HBO.

В сентябре 2017-го сообщалось, что седьмой сезон сериала «Игра престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз.