IKEA раскрыла рецепт фирменных фрикаделек
Чтобы люди не скучали на карантине, сеть магазинов IKEA решила раскрыть рецепт фирменных фрикаделек.
«Оставаться дома сложно, но мы хотим помочь каждому пройти это испытание как можно легче и радостнее», — говорит менеджер по питанию IKEA Лорена Луридо.
Ингредиенты фрикаделек: 500 г говяжьего фарша, 250 г свиного фарша, мелко нарезанная луковица, зубчик чеснока, 100 г панировочных сухарей, яйцо, пять столовых ложек молока, соль и перец по вкусу, пишет euromag.ru.
Ингредиенты соуса: одна ложка подсолнечного или оливкового масла, 40 г сливочного масла, 40 г пшеничной муки, 150 мл овощного бульона, 150 мл говяжьего бульона, 150 мл жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса, одна чайная ложка дижонской горчицы.