IKEA раскрыла рецепт фирменных фрикаделек

«Оставаться дома сложно, но мы хотим помочь каждому пройти это испытание как можно легче и радостнее», — говорит менеджер по питанию IKEA Лорена Луридо.

Ингредиенты фрикаделек: 500 г говяжьего фарша, 250 г свиного фарша, мелко нарезанная луковица, зубчик чеснока, 100 г панировочных сухарей, яйцо, пять столовых ложек молока, соль и перец по вкусу, пишет euromag.ru.

Ингредиенты соуса: одна ложка подсолнечного или оливкового масла, 40 г сливочного масла, 40 г пшеничной муки, 150 мл овощного бульона, 150 мл говяжьего бульона, 150 мл жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса, одна чайная ложка дижонской горчицы.