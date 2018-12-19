Илон Маск открыл первый скоростной туннель под землей

Среда, 19 Декабрь 2018 Мир Мир

Илон Маск открыл первый скоростной туннель под землей

Миллиардер, владелец Space X и основатель Tesla Илон Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом.

Об этом в среду, 19 декабря, сообщает CNBC.

Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System был создан принадлежащей Маску The Boring Company. Во время демонстрации по нему проехал электромобиль Tesla Model X, модифицированный дополнительными колесами, выдвигающимися сбоку. Они предохраняют автомобиль от столкновения с боковыми стенками туннеля.

Расходы на строительство туннеля, по словам Маска, составили 10 миллионов долларов. Во время своей презентации он заявил, что туннели могут стать реальным решением проблемы пробок. Если их удастся интегрировать в городскую ткань, то перевозки, по мнению хозяина The Boring Company, станут проще и быстрее.

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