Илон Маск показал новую Tesla

Пятница, 15 Март 2019 Мир Мир

Илон Маск показал новую Tesla

Компания Tesla представила новый семиместный спортивный внедорожник Model Y, соответствующая информация размещена на сайте производителя электрокаров.

Презентация автомобиля прошла в дизайнерском центре компании в Хоторне (штат Калифорния), на ней выступал исполнительный директор Tesla Илон Маск. Он рассказал о характеристиках новой модели, сообщает The New York Times.

По его словам, Model Y обладает функциональностью SUV (Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль, специфический тип, популярный в Северной Америке), но при этом «будет ездить как спорткар». Маск заявил, что это самый безопасный автомобиль такого формата.

Model Y поступит в продажу в следующем году и будет стоить от 39 до 60 тысяч долларов, в зависимости от модели. Разные версии автомобилей, по словам компании, будут выпускаться в Северной Америке, Европе и Китае. Максимальная скорость модели за 60 тысяч долларов составит 240 километров в час. Максимально расстояние, которое Model Y сможет проехать без подзарядки, — 482 километра.

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