Илон Маск стал отцом в шестой раз

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter предпринимателя.

В качестве подтверждения этой информации приводится ответ Маска на твит сотрудника официального клуба владельцев автомобилей Tesla в техасском городе Остин. Тот спросил у бизнесмена, есть ли какие-то новости о ребенке, на что Маск ответил: «Через несколько часов!». Позже предприниматель сообщил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Как отмечает издание, мать ребенка — канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс. У Маска уже есть пять детей от бывшей жены Джастин Маск. Для Буше ребенок стал первым.

В январе Граймс опубликовала в Twitter и Instagram обнаженные фото, которыми, предположительно, намекнула на беременность. Снимки вызвали в сети большой ажиотаж.

Клэр Буше и Илон Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.