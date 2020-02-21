Илон Маск вырубит лес около Берлина

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил иск «Зеленой лиги Бранденбурга» и Ассоциации по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии, потребовавших приостановить строительство первого в Европе завода Gigafactory производителя электрокаров Tesla Илона Маска.

Об этом сообщается на сайте суда. Организации считают, что необходимая для строительства вырубка леса угрожает местной природе и может привести к загрязнению водоемов. В связи с их обращением 16 февраля немецкий суд наложил временный запрет на строительство завода, сообщал euromag.ru.

Решение там объясняли тем, что на вырубку 92 га леса потребуется всего три дня и необходимо успеть рассмотреть обращение экологов. При этом официального разрешения на строительство компания пока не получила.

В итоге суд решил отклонить иск, поскольку подтвердилось юридической основание для начала работ, и Tesla позволили начать строительство до официального разрешения, говорится в заявлении.