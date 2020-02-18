Импульсивная покупка сделала женщину мультимиллионершей

Об этом сообщает портал UPI.

Пожелавшая сохранить анонимность австралийка купила лотерейный билет TattsLotto на официальном сайте лотереи. В субботу, 15 февраля, она проверила результаты игры и обнаружила, что стала победительницей. «Я подумала: "Вау! Не может быть! Такого не бывает"», — вспоминает она. Комбинация чисел 4-24-21-3-11-39 принесла удачливой женщине 2,5 миллиона австралийских долларов (106,4 миллиона рублей).

«Это была моя первая игра за последние несколько месяцев, — рассказывает она. — Я всегда представляла, как было бы здорово сорвать джекпот и помочь семье». На выигранные деньги победительница планирует закрыть матери ипотеку, купить собственный дом и отправиться в путешествие. «Не знаю пока, куда именно, но на Санторини сейчас очень хорошо», — отметила австралийка.