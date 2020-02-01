Имя Меган Маркл стало глаголом

Как пишет The Guardian, «меганмарклить» можно, если вы не хотите идти в бар с неприятными людьми или на работе, когда в компании вас не ценят.

Недавно Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа от королевских привилегий, пишет euromag.ru.

Герцогиня посетила женский кризисный центр в Ванкувере.

Напомним, Меган и Гарри отказались от ряда королевских привилегий и решили переехать в Канаду. Королева Елизавета II поддержала решение внука «начать новую жизнь».