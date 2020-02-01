Имя Меган Маркл стало глаголом

Суббота, 01 Февраль 2020 Мир Мир

Имя Меган Маркл стало глаголом

В английском языке появился глагол “to Meghan Markle”, что означает «ценить свое психическое здоровье и покидать токсичную обстановку”.

Как пишет The Guardian, «меганмарклить» можно, если вы не хотите идти в бар с неприятными людьми или на работе, когда в компании вас не ценят.

Недавно Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа от королевских привилегий, пишет euromag.ru.

Герцогиня посетила женский кризисный центр в Ванкувере.

Напомним, Меган и Гарри отказались от ряда королевских привилегий и решили переехать в Канаду. Королева Елизавета II поддержала решение внука «начать новую жизнь».

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