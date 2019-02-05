Индиец подаст в суд на мать и отца за свое рождение

Рафаэль Самуэль (Raphael Samuel) из города Мумбаи заявил, что входит в движение антинаталистов. 27-летний мужчина и его единомышленники считают, что детей в мире ждет только страдание, поэтому людям не стоит размножаться. Самуэль сравнивает рождение и воспитание детей с «похищением и рабством».

При этом мужчина называет свои отношения с родителями «хорошими». «Я люблю родителей, мы отлично ладим, но они родили меня ради своего удовольствия. У меня была отличная жизнь, но я не понимаю, зачем тратить жизнь на школьную канитель и карьеру, особенно если не просил о существовании», — размышляет он.

Самуэль ведет собственное сообщество в Facebook, где делится своими идеями с сотнями подписчиков. Он называет родителей лицемерами и публикует картинки с надписями вроде «Если родители и правда знают, что нужно детям, то зачем тогда они их рожали?» или «Разве насильное помещение человека в этот мир, а затем принуждение его работать — это не похищение и рабство?».

Другой активист антинатализма Пратима Наик (Pratima Naik) считает, что рожать детей эгоистично, так как на Земле и так не хватает ресурсов на уже живущих людей: «Разве мы должны увеличивать число детей в этом мире и ускорять процессы природной и социальной деградации? Мы люди, решившие не размножаться, индийские чайлдфри». Наик утверждает, что его убеждения разделяют все больше и больше людей.