Индиец состриг ногти, которые отращивал 66 лет

Уроженец индийского города Пуны Шридхар Чиллал, попавший в книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых длинных ногтей на одной руке, решил от них избавиться. Церемония «сострижения ногтей» прошла в Нью-Йорке, и для нее потребовалась помощь техника.

82-летний индиец отращивал ногти на левой руке с 14 лет: тогда он неожиданно сломал ноготь на руке своего учителя, который тот отращивал долгое время. Отчитав ученика, учитель заметил, что столь длинные ногти требуют тщательного ухода, на который его ученик явно не способен. Чиллал явно принял совет учителя близко к сердцу, отрастив ногти в 909, 6 сантиметра, такая длина сопоставима с длиной лондонского автобуса. Самый длинный ноготь был на его большом пальце, пишет newsru.com.

Сам Чиллал рассказал, что в итоге его ногти были настолько хрупкими, что он вынужден был стать очень осторожным, чтобы не сломать их во время сна, а также испытывал от ногтей немалую боль. «Я не могу много двигаться, так что просыпаюсь каждые полчаса, чтобы переместить руку на другую сторону кровати. Зато мне не надо стоять в очереди», - заявил он. Церемония сострижения ногтей прошла в музее Рипли «Хотите верьте, хотите нет» на Таймс-Сквер, в котором «рекордные» ногти планируется выставить для осмотра.