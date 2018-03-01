Индийская дюймовочка пожаловалась на проблемы в личной жизни

Сантош Кумари (Santosh Kumari) сказала, что из-за маленького роста и неуклюжей походки ее часто принимают за ребенка. Она работает портнихой и известна всей деревне благодаря красивым платьям.

По ее словам, жители деревни никогда не дразнили ее из-за маленького роста. «Меня все любят, только в детстве иногда обзывали, но теперь все наладилось», - отметила она. Единственное, чего ей не хватает в жизни, - это мужа. «Большинство моих ровесниц или уже замужем, или собираются, но я знаю, что вряд ли найду свое счастье», - жалуется Кумари. Она полагает, что из-за роста не кажется привлекательной, а тот факт, что ее 23-летний младший брат уже нашел себе жену и завел ребенка, расстраивает ее еще больше.

Кумари росла как здоровый ребенок до трех лет, потом стало очевидно, что больше она не вырастет. Деревенские доктора посоветовали родителям девочки поехать на лечение в город, но у семьи не было на это денег. Сама Кумари не хотела лечиться и решила развивать свои таланты портнихи. Ее главная цель - открыть собственный магазин.