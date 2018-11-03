Индийский университет открыл курс правоведения по Гарри Поттеру

Суббота, 03 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Индийский университет открыл курс правоведения по Гарри Поттеру

Национальный университет юридических наук (NUJS) в Калькутте анонсировал курс о правовых принципах вселенной Гарри Поттера.

Документ появился на официальном сайте учебного заведения.

Согласно опубликованной программе курса «Взаимосвязь между литературой и юриспруденцией: особый взгляд на поттериану Роулинг», студенты в течение зимнего семестра будут изучать ситуацию с рабством домашних эльфов, дискриминацию оборотней и условия содержания в Азкабане. Особое внимание преподаватели уделят «непростительным заклятиям», которые считаются незаконными в мире волшебников: убийству, пыткам и полному подчинению воли человека.

Отмечается, что в рамках курса будут рассмотрены бюрократия на примере министерства магии, работа экономики на примере банка Гринготтс, пропаганда в СМИ на примере газеты «Ежедневный пророк», а также правила квиддича, смерть крестного отца Гарри Сириуса Блэка и взаимоотношения между волшебниками и маглами.

Автор курса Шувика Кумара ожидает, что студенты будут ответственнее относиться к социальным проблемам в Индии, дискриминации, пыткам, рабству, а также к вопросу мирного сосуществования народов Индии и представителей различных религий. От студентов требуется, чтобы они прочитали книги как минимум дважды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: постоянный ВНЖ

      Нормативный декрет № 9/2018 от 11 сентября, вступивший в силу 1 октября, вносит поправки в регламент «золотых виз» (vistos gold).

      Подробнее

    • Португалия: Lisbon & Sintra Filmfestival

      Кинофестиваль празднует кино как художественное творчество, подчеркивая его трансверсальность и магию, которую оно оказывает на другие виды искусства.

      Подробнее

    • В Испании научились разводить осьминогов в питомниках

      К этому успеху специалисты, работающие в лабораториях Испанского национального института океанографии (IEO), шли долгих 60 лет.

      Подробнее

    • Испания: Пучдемон объявил о создании новой партии

      На собрании партии в Манресе присутствовали более 5 тысяч человек, среди которых действующий глава правительства Каталонии Ким Торра.

      Подробнее

    • Полиция Италии «вооружилась» бронированными Jeep Grand Cherokee

      Модель Jeep Grand Cherokee модернизировали для парка антитеррористического подразделения итальянских карабинеров.

      Подробнее

    • Италия: Кубица заявил о желании перейти в «Феррари»

      Резервный пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Роберт Кубица подтвердил, что может перейти в «Феррари».

      Подробнее

    • Невеста запретила гостьям приходить на свадьбу в платьях

      Австралийка заставила подруг прийти на свадьбу в мужских костюмах, чтобы казаться самой красивой на их фоне.

      Подробнее

    • Индийский университет открыл курс правоведения по Гарри Поттеру

      Национальный университет юридических наук (NUJS) в Калькутте анонсировал курс о правовых принципах вселенной Гарри Поттера.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья