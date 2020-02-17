Индийским женщинам разрешили командовать армией

Понедельник, 17 Февраль 2020 Мир Мир

Индийским женщинам разрешили командовать армией

Верховный суд Индии постановил, что женщины-офицеры могут быть допущены до должностей командующих.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что в стране будет действовать постоянная комиссия, которая станет рассматривать вопросы службы в армии. Туда сможет обращаться каждая женщина независимо от срока службы. Помимо этого, судьи постановили, что женщинам следует разрешить делать военную карьеру наравне с мужчинами.

Возражения правительства против этого назвали дискриминационными и основанными на стереотипах. Суд также отверг доводы о физиологических ограничениях и «социальных нормах», которые считались основанием для ограничения прав женщин в армии. «Физиологические особенности женщин никак не связаны с их правами. [Наш] менталитет должен измениться», — заявили судьи Чандрахуд и Растоги.

22 января в армии Южной Кореи с военной службы решили выгнать солдата-трансгендера, который сделал соответствующую хирургическую операцию. Военный рассчитывал в последующем служить в женском армейском подразделении. Впоследствии в южнокорейском обществе разразилась дискуссия о правах ЛГБТ-представителей в армии.

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