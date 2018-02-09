Индия оштрафовала Google за злоупотребления

Пятница, 09 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Индия оштрафовала Google за злоупотребления

Власти Индии оштрафовали Google на 21 миллион долларов за злоупотребление доминирующим положением в сегменте онлайн-поиска.

В Комиссии по защите конкуренции Индии (CCI) считают, что Google сознательно искажала поиск, что наносит вред как конкурентам компании, так и пользователям. Поисковик Google в Индии ранжировал запросы так, чтобы увеличивалась посещаемость собственного сервиса Google Flight, зафиксировала CCI.

В июне 2017 года Европейская комиссия приняла решение оштрафовать корпорацию Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете.

В марте Федеральный суд Чикаго постановил, что поисковик Google нарушает неприкосновенность частной жизни миллионов пользователей сети путем сбора и хранения их биометрических данных. Суд постановил, что теперь за каждое использование частных фотографий без согласия пользователей корпорация будет выплачивать штраф от одной до пяти тысяч долларов.

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба России назначила штраф для двух структур, входящих в компанию, - Google Inc. и Google Ireland Limited, по 500 тысяч рублей для каждой.

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