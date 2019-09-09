Индия впервые отправила корабль на Луну и потеряла его

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Мир Мир

Индия впервые отправила корабль на Луну и потеряла его

Индия впервые отправила космический корабль на Луну, однако потеряла с ним связь за секунды до его посадки, всего в двух километрах от цели.

Об этом сообщает журнал Science.

Издание отмечает, что Индия могла бы стать четвертой страной, совершившей посадку на Луну, после Соединенных Штатов, Советского Союза и Китая. Представители Индийской организации космических исследований (ISRO) не уточнили, разрушен ли их корабль.

Премьер-министр Нарендра Моди был проинформирован о потере аппарата и вскоре после этого уехал из центра запуска. Пресс-конференция в честь пуска корабля на Луну была отменена. Старший научный сотрудник института исследований и анализа обороны Аджей Леле заявил, что неудача — это часть игры. Он добавил, что Индия попыталась совершить то, чего раньше никогда не делала.

По мнению ученых из ISRO, есть признаки того, что корабль отклонился от запрограммированной траектории и не смог контролировать свою скорость с помощью четырех боковых подруливающих устройств и одного среднего двигателя. Эксперты добавили, что продолжают анализировать данные и устанавливать причину произошедшего.

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